Anja Schmidt zur Ortsgerichts-"Vize" ernannt

Ernennungsurkunde überreicht: Haigers Bürgermeister Mario Schramm mit Antje Schmidt. Foto: Stadt Haiger

HAIGER - Antje Schmidt ist stellvertretende Vorsitzende im Ortsgericht Haiger VIII (Nieder- und Oberroßbach sowie Weidelbach). Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) hat der Weidelbacherin im Auftrag von Reinhard Grün, dem Dillenburger Amtsgerichtspräsidenten, die Ernennungsurkunde überreicht.

"Wir freuen uns sehr über Ihr ehrenamtliches Engagement, das bereits über zehn Jahre anhält. Dass Sie jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen, ist wunderbar", so Schramm. Antje Schmidts Vater Günther Hof, seinerzeit Ortsgerichtsvorsitzender, hatte seine Tochter gefragt, ob sie sich eine Tätigkeit in dem Gremium vorstellen könne. Sie sagte zu und ging kürzlich in ihre zweite "Amtsperiode".

"Die Arbeit macht Spaß und ist auch zu bewältigen", sagt die gelernte Bauzeichnerin. Bürgermeister Schramm erinnerte daran, dass die Ortsgerichte eine hessische Eigenheit seien. Die Gremien ermöglichen dem Bürger kostengünstige Verfahren - wie zum Beispiel Schätzungen - vor Ort.