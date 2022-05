Antje Schmidt bleibt Ortsgerichtsschöffin im Roßbachtal

Haigers Bürgermeister Mario Schramm überreicht Antje Schmidt im Namen von Dillenburgs Amtsgerichtspräsident Reinhard Grün die Urkunde für weitere zehn Jahre im Ortsgericht Haiger VIII. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

HAIGER-WEIDELBACH - Ihr Vater Günther Hof, seinerzeit Ortsgerichtsvorsitzender, hatte Antje Schmidt vor über zehn Jahren gefragt, ob sie sich eine Tätigkeit in dem Gremium vorstellen könne. Sie sagte zu - und geht jetzt in ihre zweite Amtsperiode.

Bürgermeister Mario Schramm überreichte im Namen von Amtsgerichtspräsident Reinhard Grün die Urkunde für weitere zehn Jahre im Ortsgericht Haiger VIII für Weidelbach, Nieder- und Oberroßbach.

Zum größten Teil befassen sich die Ortsgerichte mit Schätzungen von Immobilien, was der gelernten Bauzeichnerin Antje Schmidt entgegenkommt. "Die Aufgabe macht Spaß und ist sehr interessant, weil man viel mit Menschen zu tun hat. Ab und zu wird es aber auch knifflig", berichtete die Weidelbacherin. Bereut hat sie es nicht, die Frage ihres Vaters mit "Ja" beantwortet zu haben.

Ein "Schiedsrichter" spart

oft den Gang zum Gericht

"Die Schiedsleute in Haiger und den Stadtteilen leisten eine ganz wertvolle Arbeit, weil sie dafür sorgen, dass viele vermeintliche Probleme gar nicht erst vor Gericht landen, sondern vorher geklärt werden können", sagte Schramm bei der Verabschiedung der stellvertretenden Schiedsperson Hans-Joachim Siebel aus Weidelbach. Nach 21 Jahren hatte der Verkaufsleiter im Versandhandel sein Amt in jüngere Hände abgegeben. Schiedsleute in Weidelbach sind nun Stefan Schwedes und Steffen Becker. "In den allermeisten Fällen reden wir mit den Leuten, und danach hat sich der Fall erledigt. Ganz selten landen solche Themen vor Gericht", blickt Siebel auf mehr als zwei Jahrzehnte als "Schiedsrichter" zurück. Als kleines Dankeschön für das Engagement überreichte Schramm ein Abschiedspräsent.