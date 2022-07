1 min

"Arwe i Häjer" wird in einer Zeitreise dargestellt

Ausstellung im Heimatmuseum am Marktplatz befasst sich mit dem Thema Arbeit über einen Zeitraum von rund 2500 Jahren. "Haus Fischbach" an fünf Tagen in der Woche geöffnet.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg