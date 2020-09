Asphalt vor Offdilln abgetragen

Die halbe Strecke der rund 2100 Meter zu sanierenden Landstraße zwischen Dillbrecht und Offdilln ist inzwischen abgetragen und hat in den zwei Monaten Bauzeit einem neuen Schotteruntergrund Platz gemacht. In diesem Bereich wird auch schon an den Querdurchlässen gearbeitet (kleines Foto). Foto: Christoph Weber