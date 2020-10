Auch DITIB wirft ein Auge auf "Wisto Steinseifer" in Haiger

Haigers türkisch-islamischer Kulturverein DITIP würde gerne sein Vereinslokal in der Straße Hinterm Graben (links) auf das benachbarte, leerstehende Geschäftsgebäude "Wisto Steinseifer" erweitern. Foto: Christoph Weber

HAIGER - Auch Haigers türkisch-islamischer Kulturverein DITIB hat offenbar ein Auge auf das seit einigen Monaten leerstehende Geschäftsgebäude "Wisto Steinseifer" in direkter Nachbarschaft in der Straße Hinterm Graben in Haiger geworfen. Er will sein Vereinslokal auf diesem Weg erweitern.

Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) hat in der jüngsten Stadtverordnetensitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit dem Parlament mitgeteilt, dass DITIB einen Anwalt eingeschaltet hat. Die Stadt Haiger will das Vorkaufsrecht für das Gebäude, wie im Frühjahr beschlossen, weiterhin in Anspruch nehmen. Dafür steht ein Kaufpreis in Höhe von 240 000 Euro im Raum.

Die Stadt möchte möglichst bald nicht nur die derzeit am Obertor angesiedelte Bücherei dorthin verlegen, sondern das Gebäude auch für den nicht weit entfernten Jugendtreff nutzen.