Audi kracht gegen Laterne

HAIGER-SECHSHELDEN - Vermutlich, weil er zu schnell unterwegs war, hat ein 18-jähriger Autofahrer in der Will-Thielmann-Straße in Sechshelden am Mittwochabend die Kontrolle über seinen A4 verloren. In einer Linkskurve geriet der Wagen ins Schleudern und pralle mit dem Heck gegen eine Laterne. Das Auto kam in einer Wiese zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Zwei 18-jährige Mitfahrer aus Haiger klagten über Rücken- und Nackenschmerzen. Einer der jungen Männer wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Den Totalschaden am Audi beziffert die Polizei auf rund 4000 Euro. Die Reparatur der Laterne kostet etwa 2000 Euro.