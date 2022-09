Auf ein "UnArt"-Trio folgt "NaK Acoustic"

Freitags live in Haiger endet am Freitag, 9. September, mit den Auftritten zweier Bands. Dieses Foto entstand zum Auftakt der Veranstaltungsreihe. Archivfoto: Christoph Weber

HAIGER - Nach den ursprünglichen Planungen sollte am vergangenen Freitag die Coverband "Hörgerät" die Serie "Freitags live in Haiger" abschließen. Da jedoch die Auftaktveranstaltung mit "Bigfoot" abgesagt werden musste, geht das Festival am Freitag, 9. September, in die Verlängerung. "Bigfoot" selbst ist anderweitig im Einsatz. Zwei kleine Formationen, ein "UnArt"-Trio und "NaK Acoustic", teilen sich zwischen 19 und 23 Uhr die Marktplatzbühne.

Den Anfang macht ein bekanntes Gesicht: "UnArt". Die Coverband aus dem Raum Siegen trat bereits am 19. August bei "Freitags live in Haiger" auf. Diesmal kommt die siebenköpfige Formation in kleiner, dreiköpfiger Besetzung. "Das ist eine ganz coole Nummer", beschreibt Lena Buchen von der ausrichtenden Siegener Agentur "klar.event" "UnArtchen". Das Trio tritt von 19 bis 20.30 Uhr auf.

Dann macht die Formation Platz für das Duo "NaK Acoustic", bei dem man etwas ausholen muss. "NaK" steht für "Neulich am Küchentisch". Dahinter verstecken sich die durch "Hörgerät" in der Region bekannte Sängerin Lena Plata sowie der Gitarrist Ugo Loi. Die beiden spielen bis 23 Uhr und machen dann das 2022er Festivalbuch zu.

Veranstaltung beginnt

wie immer um 18 Uhr

Die Rahmenbedingungen sind wie gehabt: "Haiger live" beginnt um 18 Uhr. Der bereits für 5 Euro gekaufte Festivalbecher kann genutzt werden, in diesen Becher gefüllte Getränke kosten grundsätzlich 3 Euro. Und rund um den Marktplatz gibt es auch einige Essensstände.

Am vergangenen Freitag gab es mit Purple Schulz und "Hörgerät" ebenfalls einen zweigeteilten Konzertabend. Dabei kam Schulz in den sozialen Medien nicht gut weg. Der Kölner war jedoch nicht von "klar.events" verpflichtet worden.