Mittwoch, 22.07.2020 - 11:53
3 min
Auf Haiger rollt eine zweite Fördergeldwelle zu
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
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IDEEN-AGENDA
Erweiterung und Stärkung des des Wohnungsangebotes
Verbesserung der Mobilität und verträgliche Gestaltung des Verkehrs zum Beispiel auf der ehemaligen Bundesstraße und am Obertor.
Aufwertung und Gestaltung von Karl-Löber-Platz, Aubachufer und Paradeplatz.
Klimaschutz und -anpassung durch Zugänglichmachen des Aubachs zwischen Hauptstraße und ehemaliger Bundesstraße.
Sicherung und Entwicklung des Einzelhandels mit Blick auf etwa 30 Prozent Leerstand.
Zukunft der Stadthalle.
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Weiterführende Links
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