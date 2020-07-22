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Mittwoch, 22.07.2020 - 11:53
3 min

Auf Haiger rollt eine zweite Fördergeldwelle zu

Die Kernstadt des Hessentagsgastgebers 2022 wird im Rahmen des "Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts" ein "Lebendiges Zentrum". Bürger sollen im August informiert werden.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg
Der Karl-Löbel-Platz soll im Zuge des Förderprogramms möglichst bis zum Hessentag im Juni 2022 umgestaltet sein. Foto: Christoph Weber

Der Karl-Löbel-Platz soll im Zuge des Förderprogramms möglichst bis zum Hessentag im Juni 2022 umgestaltet sein. Foto: Christoph Weber

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Fotos
Der Karl-Löbel-Platz soll im Zuge des Förderprogramms möglichst bis zum Hessentag im Juni 2022 umgestaltet sein. Foto: Christoph Weber

Der Karl-Löbel-Platz soll im Zuge des Förderprogramms möglichst bis zum Hessentag im Juni 2022 umgestaltet sein. Foto: Christoph Weber

Die Umgestaltung des Aubachs zwischen der Hauptstraße und der ehemaligen Bundesstraße 277 ist ein Ziel des Förderprogramms "Lebendige Zentren". Dazu gehört auch eine moderne Uferanlage mit einem Zugang bis zum Wasser. Foto: Christoph Weber

Die Umgestaltung des Aubachs zwischen der Hauptstraße und der ehemaligen Bundesstraße 277 ist ein Ziel des Förderprogramms "Lebendige Zentren". Dazu gehört auch eine moderne Uferanlage mit einem Zugang bis zum Wasser. Foto: Christoph Weber

Das umgestaltete Ufer der Alb in dem östlich von Baden-Baden gelegenen Bad Herrenalp. Foto: André Münker

Das umgestaltete Ufer der Alb in dem östlich von Baden-Baden gelegenen Bad Herrenalp. Foto: André Münker

Michael Stoll von der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft sammelt die Ideen und Wünsche der Mitglieder der Stadtentwicklungskommission. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

Michael Stoll von der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft sammelt die Ideen und Wünsche der Mitglieder der Stadtentwicklungskommission. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

Der Paradeplatz ist ein Gebiet in der Haigerer Kernstadt, die bei "Lebendige Zentren" eine wichtige Rolle spielen. Im Zusammenhang mit dem Hessentag ist bereits geplant, den Zentralen Omnibushalt an den Bahnhof zu verlegen. Foto: Christoph Weber

Der Paradeplatz ist ein Gebiet in der Haigerer Kernstadt, die bei "Lebendige Zentren" eine wichtige Rolle spielen. Im Zusammenhang mit dem Hessentag ist bereits geplant, den Zentralen Omnibushalt an den Bahnhof zu verlegen. Foto: Christoph Weber

Der Steigplatz mit seinen historischen Gebäuden liegt fast ungenutzt brach. Durch die neue Umgehungsstraße ist dieser Bereich jedoch ein Herzstück der Haigerer Innenstadt. Foto: Christoph Weber

Der Steigplatz mit seinen historischen Gebäuden liegt fast ungenutzt brach. Durch die neue Umgehungsstraße ist dieser Bereich jedoch ein Herzstück der Haigerer Innenstadt. Foto: Christoph Weber

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IDEEN-AGENDA

Erweiterung und Stärkung des des Wohnungsangebotes

Verbesserung der Mobilität und verträgliche Gestaltung des Verkehrs zum Beispiel auf der ehemaligen Bundesstraße und am Obertor.

Aufwertung und Gestaltung von Karl-Löber-Platz, Aubachufer und Paradeplatz.

Klimaschutz und -anpassung durch Zugänglichmachen des Aubachs zwischen Hauptstraße und ehemaliger Bundesstraße.

Sicherung und Entwicklung des Einzelhandels mit Blick auf etwa 30 Prozent Leerstand.

Zukunft der Stadthalle.

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Weiterführende Links
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