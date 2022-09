Auf Purple Schulz folgt auf dem Marktplatz "Hörgerät"

Der Kölner Purple Schulz tritt im Rahmen von "Freitags live in Haiger" ab 19 Uhr auf dem Marktplatz auf. Foto: Ben Schulz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Normalerweise gehört bei "Freitags live in Haiger" die Bühne auf dem Marktplatz den ganzen Abend einer Band. Der 2. September wird aber eine Ausnahme bilden, denn um 19 Uhr startet der Abend mit Purple Schulz, ehe um 21 Uhr die Siegerländer Coverband "Hörgerät" im Herzen der Haigerer Kernstadt das musikalische Kommando übernimmt.

Das etwas ältere Publikum wird den Deutschpop-Star aus den 1980er-Jahren noch kennen: Gerade mit den Liedern "Sehnsucht", "Verliebte Jungs" und "Kleine Seen" hat der Kölner Songschreiber Stücke auf den Markt gebracht, die viele von Anfang bis Ende mitsingen können. Auf seiner aktuellen Tour wird Purple Schulz von Markus Wienstroer begleitet, der Gitarre, Banjo und Violine spielt.

Zu "Hörgerät" muss nicht mehr viel gesagt werden. Die Siegerländer Formation um ihren Frontmen Andy Link ist ein Dauerbrenner in der ganzen Region. Sie zieht vor allem dann die Musikfans an, wenn sie - wie jetzt in Haiger - bei freiem Eintritt ihr Motto "Rocken auf Deutsch" voll ausleben.

Fotos Der Kölner Purple Schulz tritt im Rahmen von "Freitags live in Haiger" ab 19 Uhr auf dem Marktplatz auf. Foto: Ben Schulz "Hörgerät"-Sänger Andy Link präsentierte die Songs seiner Band schon mehrfach in Haiger. Archivfoto: Klaus-Dieter Schwedt 2

Das machen "Hörgerät" seit 2003. Lena Plata, Andreas Brückner, Michael Heindel, Andy Link, Detlev Wabner und Matthias Wurm stehen im Sommer fast an jedem Wochenende auf irgendeiner Bühne. Am vergangenen Freitag waren sie beim Siegener Stadtfest aktiv, am Samstag (3. September) spielen sie beim Bürgerfest in Deuz.

Für Haiger dürfte das Prozedere inzwischen bekannt sein. Speisen und Getränke gibt es von 18 bis 23 Uhr. Für Getränke ist der fünf Euro teure Festivalbecher erforderlich, den aber sicher viele "Haiger-Live"-Fans schon in den vergangenen Wochen erworben haben. Um 23 Uhr endet die Veranstaltung.

"Bigfoot" kann in Haiger am 9. September nicht spielen

Eigentlich sollte am 9. September das Ende Juli ausgefallene Konzert von "Bigfoot" nachgeholt werden. Doch die Formation ist an diesem Tag anderweitig verpflichtet. Die Siegener Agentur "klar-events" will aber, so Lena Buchen, "Haiger live" in einer Woche fortsetzen, sie hat hierfür zu passenden Bands Kontakt aufgenommen.