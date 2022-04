Auferstehung: Sieben Kandidaten für das 16. Fresko

Auswahl: Unter den rund 40 Einsendungen für das 16. Fresko sind auch einige großformatige Werke, die zeigen sollen, wie die freie Fläche in der Haigerer Stadtkirche gestaltet werden könnte. Foto: Holger-Jörn Becker-von Wolff

HAIGER - Wer malt die 16. Freske? Dieser Entscheidung stellt sich nun eine 15-köpfige Jury, die sich erstmals in der evangelischen Stadtkirche Haiger versammelte, um alle Bildeinsendungen zum Kunstwettbewerb 2022 zu sichten. Rund 40 Einsendungen an Kunstwerken unterschiedlichster Art warteten darauf, bewertet zu werden - vom Aquarell über Collage bis hin zur Skulptur und vom Glasbildentwurf bis zum Holzschnitt.

Ziel des Treffens war es, eine Vorauswahl zu treffen, aus der in einem weiteren Treffen das Gewinnermotiv zur Vervollständigung des bestehenden Bilderzyklus in der Stadtkirche bestimmt werden soll. Sieben Einsendungen kamen in die engere Auswahl - aus diesen gilt es, ein Gewinner-Kunstwerk zu wählen.

"Alle Künstlerinnen und Künstler, die sich an der Ausschreibung beteiligten, haben wirklich tolle Arbeit geleistet und machten uns die Entscheidung nicht leicht", fasste Bürgermeister Schramm die Eindrücke vom Jurytreffen zusammen. "Ich bin gespannt, welches der ausgewählten Kunstwerke schließlich den Freskenzyklus in unserer schönen Stadtkirche vollenden wird."

Der bestehende Freskenzyklus in der historischen Stadtkirche zeigt im Chorraum Motive aus der biblischen Leidensgeschichte Jesu: vom Einzug in Jerusalem über das Letzte Abendmahl, das Gebet und die Gefangennahme im Garten Gethsemane, die Verurteilung Jesu und die Kreuzigung bis hin zum Grab. Aber: Es fehlt ein Bild der Auferstehung Jesu. Ein Platz rechts neben dem Bild der Grablegung Jesu wäre noch frei.

Daher hat die evangelische Kirchengemeinde Haiger im Dezember Künstler aufgerufen, ein modernes Fresko für die Auferstehung zu gestalten, die sich in den bestehenden mittelalterlichen Zyklus einfügen soll. "Viele Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland haben sich Gedanken gemacht, und einige sind dafür sogar extra nach Haiger gekommen, um sich die Stadtkirche und ihre Fresken anzusehen", berichtet Andreas Rompf vom Kulturamt der Stadt Haiger.

DIE JURY Zur Jury gehören Haigers Bürgermeister Mario Schramm, die Pfarrerinnen Tatjana Frenzel und Kersten Marie Stegmann, Sascha Schwunck und Susann Brustolon vom Kirchenvorstand, Dekan Roland Jaeckle, Dekanats-Pressesprecher Holger-Jörn Becker-von Wolff, Propsteikantorin Petra Denker, Joachim Raabe von der katholischen Kirchengemeinde, Anneli Franz vom Malkreis Haiger, Annelie Härtl vom Kunst- und Literaturverein Dill/Lahn, Andreas Rompf vom städtischen Kulturamt, Petra Eschmann (Referat Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau (EKHN), Markus Zink vom EKHN-Zentrum Verkündigung in Frankfurt und die Architektin Ines Vetter vom regionalen Bauamt der EKHN, die auch den Denkmalschutz vertritt.

Als weitere Unterstützung zur Interpretation und handwerklichen Umsetzung des Motives dienten außerdem Bücher über die Fresken der Stadtkirche, die den Künstlern vorab zugeschickt wurden. Bis zum Ende des Wettbewerbes wurden rund 40 Kunstwerke beim Kulturamt der Stadt Haiger eingereicht. Die Herkunftsorte beschränkten sich dabei nicht nur auf Haiger und die Region. Die Einsendungen kamen von der Schweizer Grenze bis Berlin und von der Eifel bis Bayern.

Vorstellung nächstes Jahr zum Kirchengeburtstag?

Unter den Teilnehmern waren professionelle Künstler, Restauratoren, Ikonenmaler, Bildhauer und Heimatkünstler. Ein Werk ist als Gemeinschaftsarbeit zweier Künstlerinnen eingesendet worden, ein anderer Entwurf sieht statt einer Freske eine Skulptur vor. Etliche Werke greifen die Motive aus den bestehenden Wandmalereien auf.

Pfarrer Dr. Markus Zink vom Zentrum Verkündigung der EKHN aus Frankfurt lobte die künstlerische Vielfalt der Zusendungen: "Es gab Entwürfe, die sich bemüht haben, den Stil der alten Fresken zu übernehmen. Andere haben sich sehr bewusst davon abgesetzt. Darunter fanden sich einige, die einen zeitgenössischen Stil hatten, abstrakte Bilder ebenso wie figürliche, die aber formal oder farblich gut zur historischen Kirchenausstattung passen würden".

Ursprünglich sollte das Siegermotiv beim inzwischen abgesagten Hessentag vorgestellt werden. Jetzt steht der Kirchengeburtstag 2023 als Termin dafür im Raum.