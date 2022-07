Auftakt von "Freitags live in Haiger" abgesagt

Szenen wie diese aus dem Jahr 2019 wird es am 29. Juli in Haiger nicht geben - der Auftakt der Festivalreihe ist verschoben worden. Archivfoto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

HAIGER - Eigentlich sollte die Veranstaltungsreihe "Freitags Live in Haiger" am 29. Juli um 19 Uhr mit der Formation "Bigfoot" am Haigerer Marktplatz starten. Aufgrund lokaler Unwetterwarnungen haben die Veranstalter Klar.Events den Abend jedoch kurzfristig abgesagt. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend auf ihrer Facebookseite mit.

Die Veranstaltungsreihe startet aus diesem Grund aller Voraussicht nach am 5. August mit "Plan D".