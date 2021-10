Aus Haigerer Winterzauber wird "Mini-Winterzauber"

Aufgrund der 3-G-Bestimmungen und der zuletzt wieder rückläufigen Corona-Zahlen und steigenden Impfzahlen plant die Gemeinde Burbach einen Weihnachtsmarkt am 4. und 5. Dezember. Ziel sei es, so Pressesprecher Tim Lehmann, diesen adäquat zu den Vor-Corona-Jahren zu gestalten. Natürlich seien Schutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Wie das Konzept genau aussehen wird, stehe noch nicht fest. Lehmann sagt aber: "Wir bemühen uns um eine räumliche Entzerrung vor allem der Innenbereiche. Hier befinden wir uns in Gesprächen mit verschiedenen Akteuren. Konkreteres dazu lässt sich wohl erst Ende Oktober sagen."

Seit einer Woche besteht dagegen in Siegen die Klarheit, dass der Weihnachtsmarkt am Schlossplatz und in der Kölner Straße stattfinden wird. Dabei wird die Zahl der Stände von 75 bis 85 auf 50 bis 55 heruntergefahren. In Siegen gibt es neben diesem Weihnachtsmarkt, der vom 19. November bis zum 23. Dezember (Totensonntag 21. November ausgeschlossen), auch den "Winterzauber" im Innenhof des "Sieg-Carrés", der vor Corona über den Jahreswechsel hinaus geöffnet war. Auch hier wird nach dem Ausfall in 2020 an einer Öffnung geplant.

In Wilnsdorf wurde der für den 28. November vorgesehene Weihnachtsmarkt laut Homepage der Gemeinde dagegen abgesagt.