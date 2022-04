Ausgewichen und das Auto zu Schrott gefahren

Ein Drogenschnelltest, wie ihn die Polizei einsetzt. Symbolfoto: Kathrin Damwitz

HAIGER-SEELBACH - Weil ihm vermutlich ein dunkler BMW Z 1 zum Teil auf seiner Fahrbahn entgegenkam, ist ein 18 Jahre alter Mann aus Haiger am Freitag gegen 22.30 Uhr in Haigerseelbach verunglückt. Der Mann wich mit seinem VW Golf an der Einmündung zur Straße Beim Dahlborn aus und prallte gegen eine Gartenmauer.

Der Golf hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Das andere Auto sei davongefahren, berichtete der 18-Jährige der Polizei. Die ließ ihn einen Drogenschnelltest machen, der ihm den Konsum des Cannabis-Wirkstoffs THC nachwies. Daraufhin musste der 18-Jährige mit zur Wache und sich eine Blutprobe abnehmen lassen. Auf den Haigerer kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Hinweise auf den anderen, flüchtigen Autofahrer nehmen die Ermittler unter Telefon 0 27 71-90 70 entgegen.