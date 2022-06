Ausländerbeirat kritisiert Schließung der Außenstelle

Der Haigerer Ausländerbeirat kritisiert die Schließung der Außenstelle der Kreis-Ausländerbehörde in der Dillenburger Wilhelmstraße in den Monaten Juli und August. Foto: Christoph Weber

HAIGER/DILLENBURG/WETZLAR - "Ein wahres Armutszeugnis in Sachen Dienstleistungsmentalität" nennt Furkan Aktas, stellvertretender Vorsitzender des Ausländerbeirats Haiger, die vorübergehende Schließung der Außenstelle Dillenburg der Ausländerbehörde des Kreises. Die Pressestelle des Lahn-Dill-Kreises hatte am Dienstag mitgeteilt, dass die Anlaufstelle in der Dillenburger Wilhelmstraße 16 wegen eines personellen Engpasses in den Monaten Juli und August geschlossen bleibe und behördliche Angelegenheit in den beiden Monaten ausschließlich am Standort Wetzlar möglich seien.

Aktas befürchtet eine weitere Zuspitzung der ohnehin unbefriedigenden Situation und stellt fest: "Die Anmeldung von Fahrzeugen wird in Haiger und Herborn weiterhin möglich sein - die Verlängerung eines Aufenthaltstitels aber nicht."

"Dank des 9-Euro-Tickets für den Öffentlichen Personennahverkehr, das auch noch im Juli und August angeboten wird, und der Lage in Bahnhofsnähe ist das Hauptgebäude der Kreisverwaltung im Karl-Kellner-Ring 51 in Wetzlar gut erreichbar", heißt es weiter in der Pressemitteilung aus dem Kreishaus. Dieser Hinweis, so Aktas, sei an Hohn kaum zu überbieten: "Wir sehen hier eine massive Schlechterstellung von Migrantinnen und Migranten, die wohnortnah die Ausländerbehörde aufsuchen wollen - ja oftmals sogar müssen."

Der stellvertretende Ausländerbeiratsvorsitzende fragt: Wieso kann der angebliche personelle Engpass nicht durch die Kolleginnen und Kollegen aus Wetzlar kompensiert werden?"

Betroffen sind laut Homepage des Kreises die kommunen Breitscheid, Eschenburg, Dietzhölztal, Dillenburg, Haiger und Siegbach.