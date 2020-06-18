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Donnerstag, 18.06.2020 - 15:24
1 min

Ausschuss bestätigt den Standort der Haigerer Stadthalle

Das Gebäude soll an aktueller Stelle "angebaut, umgebaut oder abgebaut werden". Generalplaner soll Nachhaltigkeit, Funktionalität und Energieeffizienz in sein Konzept einbinden.

Im Januar 1974 ist sie eingeweiht worden: die Haigerer Stadthalle. Archivfoto: Christoph Weber

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Haiger Region Ticker Ticker-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Haiger,-stadt Haiger
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