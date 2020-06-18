Donnerstag,
18.06.2020 - 15:24
1 min
Ausschuss bestätigt den Standort der Haigerer Stadthalle
Das Gebäude soll an aktueller Stelle "angebaut, umgebaut oder abgebaut werden". Generalplaner soll Nachhaltigkeit, Funktionalität und Energieeffizienz in sein Konzept einbinden.
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