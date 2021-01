Auto fährt 73-jährigen Haigerer an

Symbolfoto: dpa

HAIGER-SEELBACH - Schwerer Unfall am frühen Dienstagmorgen in Haigerseelbach: Auf der Haigerseelbacher Straße ist ein 73 Jahre alter Mann von einem Auto angefahren worden.

Ein 23-jähriger Mann war in seinem VW Golf gegen 4.30 Uhr gerade aus Richtung Haiger in Richtung Kalteiche unterwegs, als der alte Mann in Höhe der Hausnummer 36 die Straße überquerte. Der Autofahrer versuchte laut Polizei noch, auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr verhindern. Ein Rettungswagen brachte den aus einem Haigerer Stadtteil stammenden, schwerverletzten 73-Jährigen in ein Siegener Krankenhaus. Der Unfallschaden wird mit 3000 Euro beziffert. Zur Rekonstruktion des Geschehens zog die Polizei einen Gutachter hinzu.