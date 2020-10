Auto in Haiger gerammt - aber welches nur?

Symbolfoto: Uli Deck/dpa

Haiger (red). Ein 39 Jahre alter Haigerer ist sich sicher, mit seinem Pkw am Montag gegen 19 Uhr irgendwo zwischen der Haigerer Westerwaldstraße und dem Wohngebiet Fahler ein anderes Auto gerammt zu haben. Das Kuriose: Er weiß nicht mehr, wo. Der Grund: Er war betrunken. Das hatte er später am Abend einer Angehörigen erzählt, die wiederum die Polizei informierte. Ein Alkoholtest erbrachte 2,24 Promille. An seinem schwarzen VW Up fanden die Beamten frische Unfallspuren - entlang der Strecke aber kein beschädigtes Auto. Nun hoffen sie, dass sich ein Geschädigter unter Telefon 0 27 71-90 70 meldet.