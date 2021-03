Autofahrer kracht in Schaufenster von Textil-Discounter

Ein Auto steckt in der Schaufensterscheibe eines Textil-Discounters in Haiger. Foto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - In eine Schaufensterscheibe eines Textil-Discounters ist am Freitag das Auto eines Seniors in Haiger gefahren. Der laut Polizei 1938 geborene Mann wollte vor dem Laden in der Bahnhofstraße einparken. Dabei sei er von der Bremse abgerutscht und versehentlich auf das Gaspedal geraten, wie die Polizei weiter mitteilte. Sein Fahrzeug krachte in die Scheibe des Bekleidungsgeschäftes und zerstörte diese. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.