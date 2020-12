Autofahrer legt Polizei gefälschten Führerschein vor

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Beamte einer zivilen Fahndungsgruppe der Autobahnpolizei Mittelhessen haben am Freitag gegen 14.30 Uhr an der Autobahn A 45 bei Haiger einen 47-Jährigen aus Drolshagen kontrolliert, der mit einem C-Klasse-Mercedes in Richtung Wetzlar/Hanau unterwegs war. Den Polizisten fiel auf, dass der ihnen vorgezeigte griechische Führerschein offenbar gefälscht war. Auf den 47-Jährigen kommen nun Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen zu. Der offensichtlich gefälschte Führerschein wurde sichergestellt.