Autofahrerin übersieht Fahrradfahrer

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Haiger-Seelbach (red). Eine ausgekugelte Schulter und Prellungen sind das Ergebnis eines Unfalls, in den ein Haigerer Mountainbiker am Freitagabend in Haigerseelbach verwickelt worden ist: Der 27-jährige Biker war gegen 17.30 Uhr im Gelmbach unterwegs, als eine 21-jährige Haigererin mit einem Audi rückwärts von einem Grundstück auf die Straße fuhr und dabei den Radler offenbar übersah. Der prallte ins Heck des Autos und stürzte. Nach ambulanter Behandlung kurz darauf im Krankenhaus konnte er dieses wieder verlassen. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt mindestens 500 Euro.