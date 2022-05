Azubis helfen Ukraine-Flüchtlingen

Packen im Haigerer Rathaus "Willkommens-Pakete" für Ukrainer (v.l.): Jan Luca Andrzejewski, Linea Buhl, Sebastian Wickel, Melina Eisenkrämer und Rebekka Röttger. Foto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

HAIGER - Fünf städtischen Auszubildende unterstützen in Form einer Projektgruppe die in Haiger ankommenden Ukraine-Flüchtlinge.

Linea Buhl, Rebekka Röttger, Melina Eisenkrämer, Jan Luca Andrzejewski und Sebastian Wickel helfen unter anderem beim Herrichten und Ausstatten von Flüchtlingsunterkünften, kontrollieren eingehende Sachspenden und haben eine sogenannte "Willkommens-Mappe" erstellt, die als wichtiger Ratgeber für die in Haiger und Stadtteilen untergebrachten Ukrainer dient.

200 Ukrainer sind seit März nach Haiger gekommen

"Ich bin begeistert, mit wie viel Engagement unsere Auszubildenden den in Haiger angekommenen Menschen aus den Kriegsgebieten helfen", lobte Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) die zukünftigen Verwaltungsfachangestellten. Seit März sind rund 200 Ukrainer in Haiger und den 13 Stadtteilen durch private Initiativen in Familien aufgenommen worden.