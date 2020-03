B 277 bei der Kalteiche für fünf Stunden gesperrt

Wegen Arbeiten am Schutzgerüst unterhalb der Talbrücke Kalteiche wird die Bundesstraße 277 an dieser Stelle am Dienstag von etwa 8 bis gegen 15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wird über Holzhausen umgeleitet. Foto: Christoph Weber

Haiger-Kalteiche (red). Bauarbeiten an Talbrücke Kalteiche der Autobahn 45 erfordern am Dienstag, 31. März, die kurzzeitige Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Allendorf und der Kalteiche.

Die Sperrung in beiden Fahrtrichtungen, so "Hessen-Mobil", soll gegen 8 Uhr beginnen und bis etwa 15 Uhr andauern.

In diesem Zeitraum soll am Schutzgerüst für die Bauarbeiten an der Talbrücke gearbeitet werden. Dieses Gerüst verhindert während der Arbeiten an der Autobahnbrücke, dass Gegenstände bis zur Bundesstraße fallen können und dadurch eine Gefahrenquelle für Verkehrsteilnehmer bilden.

Die Talbrücke Kalteiche der Sauerlandlinie wird derzeit durch einen Neubau ersetzt. Aktuell wird an der Brückenhälfte in Fahrtrichtung Dillenburg gearbeitet.

Während der Sperrung wird der Verkehr über Holzhausen nach Allendorf umgeleitet. In Richtung Haiger ist die Umleitung als "U 1", in die Gegenrichtung als "U 2" ausgeschildert. Anlieger können die B 277 jeweils bis zum Baustellenbereich unter der Brücke weiterhin befahren.

Alternativ bietet sich die Möglichkeit, von der Kalteiche nach Haiger und zurück über Haigerseelbach zu fahren. Die dortige Kreisstraße 43 ist jedoch für den Schwerlastverkehr gesperrt.