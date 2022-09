Jetzt teilen:

HAIGER-ALLENDORF - Bargeld, einen Laptop und eine Spielekonsole haben Unbekannte bei einem Einbruch in Allendorf erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter am Mittwoch, 7. September, zwischen 6 und 15 Uhr Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Scheidstraße. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Hinweise erbittet die Polizei in Dillenburg unter Telefon 02771-9070.