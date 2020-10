Bauarbeiten an Talbrücke: B 277 ab Mittwoch voll gesperrt

Ab Mittwoch ist der B 277 wegen Umbauarbeiten eines Gerüsts an der Talbrücke Kalteiche gesperrt. Archivfoto: Christoph Weber

HAIGER-KALTEICHE - Aufgrund von Umbauarbeiten an einem Gerüst unter der Talbrücke Kalteiche wird die Bundesstraße 277 am Mittwoch, 21. Oktober, voll gesperrt. Bis 15 Uhr am darauffolgenden Donnerstag, 22. Oktober, soll die Straße dicht sein.

Die kurzfristig angekündigte Sperrung hat zur Folge, dass die Buslinie 103 am Mittwoch und Donnerstag eine Umleitungsstrecke fahren muss. Der direkte Weg von Haigerseelbach nach Allendorf sowie in Gegenrichtung ist nicht befahrbar.

Dies wird die Umläufe der Linien 102, 103, 105 und 106 in manchen Fällen so beeinflussen, dass Anschlüsse auf andere Buslinien und Züge nicht gehalten werden können. Umlaufbedingt kann dies auch zu Verspätungen bei den An- und Abfahrten an den Schulen in Haiger und Dillenburg auf den Haigerer Linien führen.