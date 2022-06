"Baubus" an der Johann-Textor-Schule

Tüfteln an einer sogenannten "Leonardo-Brücke": Schülerinnen der Klasse 08R1 der Haigerer Johann-Textor-Schule versuchen sich an dem Steckmodell. Foto: Johann-Textor-Schule Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Schüler der Jahrgangsstufen 7 des Haupt- sowie 7/8 des Realschulzweigs der Johann-Textor-Schule Haiger haben Einblicke in Berufe wie Stahlbetonbauer, Baugeräteführer, Gleisbauer oder Trockenbaumeister bekommen.

Der "Baubus" - eine Aktion des Bauindustrieverbandes, um Nachwuchsproblemen im Bauhandwerk entgegenzuwirken - war zu Gast.

Bewerber sollten Verständnis für Technisches mitbringen

"Eine handwerkliche Ausbildung wird leider nicht mehr favorisiert. Dabei hat Handwerk goldenen Boden, hier hat man gute Verdienstmöglichkeiten", sagte "Baubus"-Mitarbeiter Gregor Patora.

"Ein Lehrling verdient im ersten Jahr 920 Euro brutto." Wer Spaß an handwerklichen Arbeiten, ein technisches Verständnis und einen Hauptschulabschluss mit einem Notendurchschnitt von 3 habe und zudem körperlich belastbar sei, komme ohne Probleme an einen Praktikums- und später auch Ausbildungsplatz, so Patora. Die dreijährige Berufsausbildung gliedert sich dabei in eine einjährige Grundausbildung, die alle durchlaufen und eine zweijährige Spezialausbildung für den späteren Beruf. Nach der erfolgreichen Prüfung zum Gesellen gibt es viele Weiterbildungsmöglichkeiten zum Vorarbeiter, Meister, Bautechniker oder Bauingenieur mit entsprechendem Studium. "Es ist ein zukunftssicherer Job. Schaut mal, wie viele Baustellen es überall gibt", sagte Gregor Patora.

Selbst Hand anlegen und

sich dabei ausprobieren

Nach einem Film über den Beruf des Stahlbetonbauers durften die Textorianer dann selbst Hand anlegen und an verschiedenen Stationen ihr Geschick und ihre Fähigkeiten für Bauberufe auf die Probe stellen. "Es hat mir sehr gut gefallen und ich kann es nur weiterempfehlen. Manche der Berufe kann ich mir gut für später vorstellen", sagte Lukas Sulewsky aus der Klasse 08R1.