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Freitag, 17.07.2020 - 17:02
4 min. inkl. Video

Baustelle trennt Dillbrecht von Offdilln

Ab Mittwoch wird die Landesstraße zwischen den beiden Haigerer Stadtteilen fünf Monate lang grunderneuert. Die mit Teerpech belastete Fahrbahn wird Schicht für Schicht abgetragen.

Christoph Weber: Redakteur Dillenburg
Von Christoph Weber
Redakteur Dillenburg

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Während der Sperrung der Landesstraße zwischen Dillbrecht und Offdilln muss die Buslinie 106 eine andere Route fahren. Davon betroffen sind nach den Ferien besonders die Grundschüler aus Offdilln, die nach Dillbrecht müssen und deshalb bis zum Jahreswechsel zunächst durch das Roßbachtal kutschiert werden. Foto: Christoph Weber

Während der Sperrung der Landesstraße zwischen Dillbrecht und Offdilln muss die Buslinie 106 eine andere Route fahren. Davon betroffen sind nach den Ferien besonders die Grundschüler aus Offdilln, die nach Dillbrecht müssen und deshalb bis zum Jahreswechsel zunächst durch das Roßbachtal kutschiert werden. Foto: Christoph Weber

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Fotos
Während der Sperrung der Landesstraße zwischen Dillbrecht und Offdilln muss die Buslinie 106 eine andere Route fahren. Davon betroffen sind nach den Ferien besonders die Grundschüler aus Offdilln, die nach Dillbrecht müssen und deshalb bis zum Jahreswechsel zunächst durch das Roßbachtal kutschiert werden. Foto: Christoph Weber

Während der Sperrung der Landesstraße zwischen Dillbrecht und Offdilln muss die Buslinie 106 eine andere Route fahren. Davon betroffen sind nach den Ferien besonders die Grundschüler aus Offdilln, die nach Dillbrecht müssen und deshalb bis zum Jahreswechsel zunächst durch das Roßbachtal kutschiert werden. Foto: Christoph Weber

Sichtbar in die Jahre gekommen: Die Fahrbahnoberfläche der Landesstraße zwischen den Haigerer Stadtteilen Dillbrecht und Offdilln ist sehr marode und wird nun erneuert. Foto: Christoph Weber

Sichtbar in die Jahre gekommen: Die Fahrbahnoberfläche der Landesstraße zwischen den Haigerer Stadtteilen Dillbrecht und Offdilln ist sehr marode und wird nun erneuert. Foto: Christoph Weber

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