Bei der Sackschlacht ist Standfestigkeit gefragt

HAIGER-NIEDERROSSBACH - Wenn der FC Niederroßbach sein traditionelles Bachfest feiert, dann gehört zu dieser Veranstaltung auch ein wenig Schadenfreude. Schadenfreude darüber, dass es bei der Sackschlacht in jedem Duell auch einen Verlierer gibt, der in den Roßbach plumpst.

Bevor es auf dem Festplatz in der Dillenburger Straße zu den Duellen kommt, hat es im Festzelt schon viele stimmungsvolle Stunden gegeben. Den Anfang macht am Freitag, 29. Juli, um 19 Uhr der Bieranstich. Diesem folgt ein geselliger Abend. Am Samstag, 30. Juli, beginnt das Bachfest um 18 Uhr, ab 21 Uhr sorgt DJ "KSH" für ordentlich Partystimmung.

Je nach Kondition ist es für die Gäste nicht weit zum Frühschoppen am Sonntag, 31. Juli. Dieser beginnt um 10 Uhr. Um 13 Uhr gesellen sich "Mir Zwo" mit Livemusik dazu. Zum krönenden Abschluss darf beim Bachfest dann die legendäre Sackschlacht nicht fehlen. Ab 15.30 Uhr geht es ins Duell. Die Schlachten werden nicht durch Niedrigwasser beeinflusst, denn der Roßbach wird gestaut.