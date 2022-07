Bei "Mussig hinnerm Bahndamm" herrscht beste Stimmung

Gelungener Abschluss der Reihe "Mussig hinnerm Bahndamm": Bei bestem Wetter feiert das Publikum kräftig mit. Foto: Theresa Kasteleiner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Mit einem vollen Haus und zwei gut aufgelegten Bands hat der Musikverein Haiger den Abschluss der Konzertreihe "Mussig hinnerm Bahndamm" aus Anlass des 60. Vereinsgeburtstages gefeiert.

Mit "The RoLix" aus Lixfeld ging es in die Vollen. Mit gemixtem Programm, guter Instrumentalleistung sowie mitreißendem Gesang von Frontfrau Laura war von Beginn an für Stimmung gesorgt. Das Publikum entließ die Band nicht ohne mehrere Zugaben.

Die "PromQueens" aus Sinn lieferten ein solides Kontrastprogramm mit ihren punkigen Interpretationen bekannter Stücke etwa von "Coldplay" und "Journey" sowie Nu Metal und Alternative. Die Zuhörer tanzten und sangen lautstark mit. Auch hier ging es mit mehreren Zugaben in eine Verlängerung.

Vereinsvorsitzender Sebastian Kasteleiner zeigte sich rundum zufrieden mit der Veranstaltungsreihe.