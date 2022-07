Beim "Fly-In" bleiben die Flugzeuge zumeist auf dem Boden

Die Luftsportgruppe (LSG) Haiger-Breitscheid richtet am Samstag, 16. Juli, auf der Hub einen Flugtag in "Light-Version" aus. Zum "Fly-In" gilt das Motto: "Wer mag, der kommt vorbei". Der Flugplatz ist normal geöffnet. "Da eingeladen wurde, ist mit einem erhöhten Aufkommen von Flugbewegungen zu rechnen, und es werden die verschiedensten Flugzeuge erwartet", sagt Platzwart Philipp Reichel. Beginn ist um 9 Uhr. Piloten aus ganz Europa wollen anreisen. Es wird kein Kunstflugprogramm geben. Aber man kann bis in die Abenddämmerung Motor-, Segel-, Ultraleichtflugzeuge oder Motorsegler bestaunen. Die LSG serviert Gegrilltes, Kuchen und Getränke - "solange der Vorrat reicht". Es sind auch Gastflüge zu Sonderkonditionen möglich: 40 Euro für 20 Minuten Segelflug oder 15 Minuten Motorflug. Dafür wünscht sich der Gastgeber eine Anmeldung über das Kontaktformular auf seiner Internetseite www.edgb.de , um planen zu können. Nebenan werden am Samstag die Fallschirmspringer für Bewegung am Himmel sorgen. cw/Foto: Katrin Weber