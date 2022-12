Benachteiligten in Haiger aus der Kostenfalle helfen

Immer mehr ältere Menschen haben zu wenig Geld zum Leben. Die hohe Inflation verstärkt dieses Problem. In Haiger könnte sich ein SozialForum unter anderem nach Auswegen suchen. (© Philipp Schröppel/Verdi)

HAIGER - Gestiegene Energiepreise und eine allgemeine Preissteigerung in vielen Bereichen treffen vor allem junge Familien, Frührentner oder auch Frauen, die eine Witwenrente beziehen. Um diese Menschen soll sich das SozialForum Haiger kümmern, das Matthias Jung, Leiter für sozialraumorientierte Projekte im St. Elisabeth-Verein, seine Kollegin und Bereichsleiterin Judith Jungwirth sowie die Haigerer Stadtverwaltung ins Leben rufen möchten.

Wenige Beratungsangebote im sozialen Bereich

Darin könnten und sollten Hilfsorganisationen, soziale Dienstleister, Vereine, Kirchen, Freikirchen, Moscheevereine und interessierte Privatleute mit der Stadt Haiger und dem Elisabeth-Verein zusammenarbeiten. Wie Jung und Jungwirth in einer Sitzung des Haigerer Ausschusses für Jugend, Sport, Soziales und Kultur erläuterten, hat sich vor einiger Zeit bei einer Sozialraumanalyse herausgestellt, dass es in Haiger weniger Beratungsangebote im sozialen Bereich gibt als in vergleichbaren Städten. Ziel sei daher, bestehende Angebote miteinander zu vernetzen und "sozialraumorientierte Begegnungszentren und Familienzentren" zu schaffen, erklärte Matthias Jung.

Der St.-Elisabeth-Verein arbeitet eng mit der Stadtverwaltung zusammen. Während ursprünglich die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund den Arbeitsschwerpunkt bilden sollte, liegt seit Beginn des Ukrainekrieges und der damit verbundenen Preissteigerung der Fokus mehr auf Familien und älteren Menschen. "Die Themen Energiekrise und steigende Kosten lassen die Sorgen bei den Menschen wachsen, die nicht wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen", sagte Matthias Jung: "Jetzt müssen wir uns auch um Menschen kümmern, die bisher ohne finanzielle Unterstützung auskommen und nicht in den Sozialsystemen aufgetaucht sind."

"Eine Vernetzung aller Akteure ist wichtig. Einer allein kann die Themen nicht stemmen", sagte Judith Jungwirth. Ein gemeinsamer Flyer der Beteiligten könne zum Beispiel über Begegnungsmöglichkeiten informieren.

"In anderen Kommunen hat sich die Praxis bewährt, dass unterschiedliche Akteure je einen Tag in der Woche abdecken und an diesem Tag eine Begegnungsmöglichkeit schaffen, bei der es auch mal einen Kaffee oder einen kleinen Imbiss gibt", sagte Matthias Jung. Er habe bereits mit Moscheevereinen, Kirchen, Freikirchen, dem Lebenswert-Verein, Kairos oder Amin gesprochen hat. Auch die Kooperation mit Jobcenter, Familienkasse, Jugendamt, Verbraucherzentrale und ähnlichen ist vorgesehen.

Es gebe bereits viele Initiativen in Haiger, sagte Jung. Diese gelte es jetzt unter dem Dach des SozialForums zusammenzuführen. Deshalb soll es am Dienstag, 13. Dezember, ein Treffen aller möglichen Teilnehmer an diesem Forum stattfinden. Ziel ist es, die "spezifischen Bedarfe" in Haiger herauszufinden und mögliche Unterstützungsformate zu entwickeln. Dies beginne zunächst in der Kernstadt, werde aber selbstverständlich auf die Stadtteile ausgeweitet.

Multiplikatoren sollen geschult werden

Die Einladungen werden in Kürze verschickt. Geplant sind zudem Schulungen von Multiplikatoren, um sensible Gruppen zu erreichen und vor allem ältere Menschen zu ermutigen, Unterstützung in Anspruch zu nehmen, und eine sogenannte Familienmesse im Herbst 2023, bei der sich verschiedene Akteure aus der Stadt vorstellen können. Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) versprach die Unterstützung der Verwaltung.