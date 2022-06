Berufsbildungsmesse an der Johann-Textor-Schule

Von Angesicht zu Angesicht: Die Unternehmen setzen auf das direkte Gespräch mit Schülern. Das Angebot richtet sich aber nicht nur an Schulabgänger. Foto: Lea Siebelist/Stadt Haiger

HAIGER - Die Berufsbildungsmesse an der Haigerer Johann-Textor-Schule steht wieder vor der Tür. Bevor die Corona-Pandemie zur Absage der Veranstaltungen 2020 und 2021 führte, hatten sich rundy 60 Firmen, Dienstleister und andere Aussteller an der Messe beteiligt. An diesen Erfolgen will die Schule am Freitag und Samstag kommender Woche, 24./25. Juni, anknüpfen.

"Wir haben 50 Aussteller beisammen - darunter die Arbeitsagentur und die Studienberatung von StudiumPlus", sagt Alexander Schüler von der Johann-Textor-Schule, der die Messe organisiert.

Diese findet ohne Auflagen auf dem Innen- und Außengelände statt. Draußen finden die Besucher Bagger, Stapler, eine mobile Gießerei, den Truck eines großen Handelskonzerns und diverse Einsatzfahrzeuge.

Eröffnet wird die Messe am Freitag um 8 Uhr durch die Schirmherren, Haigers Bürgermeister Mario Schramm und Norbert Müller (StudiumPlus/Technische Hochschule Mittelhessen). Am Freitag dauert sie bis etwa 14 Uhr. Informationsstände gibt es auch im Inneren der Schule am Hofacker. Samstags von 10 bis 14 Uhr ist die Ausstellung auch für interessierte Bürger geöffnet. Die Organisatoren setzen auf die Möglichkeit für Schüler, die Firmen und deren Vertreter von Angesicht zu Angesicht kennenzulernen.

Zu den Ausstellern gehören auch alteingesessene Haigerer Unternehmen, Pflegeeinrichtungen, die Bundespolizei, Handwerksbetriebe und Hoteliers aus der Region.

Professoren-Vortrag

zu virtueller Realität

Dabei ist die Messe nicht auf die Schüler beschränkt, die in Kürze einen Ausbildungsplatz benötigen. Mit den Vertretern der Firmen kann zum Beispiel auch über Praktika gesprochen werden.

Zu den Höhepunkten gehören ein Vortrag und ein Mitmachangebot von Siegfried Schindler, Professor für Anorganische und Analytische Chemie an der Uni Gießen, zum Thema "Augmented and Virtual Reality". Außerdem soll das Textorschul-Projekt "Ausbildung zur Ausbildung" vorgestellt werden.