Berufsorientierungstag findet digital statt

Digitale Berufsorientierung an der Haigerer Textorschule: Die Schüler sehen eine Präsentation der Bundespolizei. Foto: Textorschule Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - "Welchen Weg soll ich nach der Schule einschlagen?" Hilfe bei der Beantwortung dieser Frage hat den Schülern der Abschlussklassen der Johann-Textor-Schule in Haiger ein digitaler Berufsorientierungstag geboten. Sie konnten die Ausbildungsmöglichkeiten heimischer Firmen und Behörden kennenlernen.

Während die Aussteller dazu früher die Schule mit ihren Ständen besuchten und die Schüler beispielsweise Arbeitsgeräte ausprobieren konnten, musste dieses Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ein neuer Weg eingeschlagen werden.

Andreas Schmelzer von der Firma Cloos lieferte Hilfe

Andreas Schmelzer, der Leiter der gewerblichen Ausbildung bei der Haigerer Firma Cloos, hatte ein innovatives Konzept entwickelt und die Bildungsmesse in einen virtuellen Raum verlegt. Unterstützt wurde er dabei von Alexander Schüler, der an der Textorschule für die Berufsorientierung zuständig ist.

Die Schüler einer Teilgruppe saßen in einem Raum mit einer elektronischen Tafel, auf deren Bildschirm Videokonferenzen liefen, in denen sich die Arbeitgeber kurz vorstellten. Danach erhielten die Schüler die Gelegenheit, Fragen an die jeweiligen Vertreter zu richten. Im Anschluss folgte anhand eines für jede Gruppe individuell festgelegten Plans die nächste Videokonferenz. Dabei war der Plan so aufgestellt, dass jede der sechs Teilgruppen jeden Arbeitgeber kennenlernen konnte. Wer dabei eine interessante Ausbildung für sich gefunden hatte, konnte sich in eine Liste eintragen, sodass die Firmenvertreter die Möglichkeit hatten, die Jugendlichen im Anschluss zu kontaktieren. Technisch in die Tat umgesetzt wurde das Ganze mit der Plattform wonder.me, die über jeden gängigen Internetbrowser aufgerufen werden kann. Bei den Schülerinnen und Schülern kam die digitale Veranstaltung gut an.