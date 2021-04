Betrunkener Fahrer kracht mit Audi frontal in eine Mauer

Frontalaufprall: Sowohl der Audi als auch die Mauer werden bei Unfall schwer beschädigt. Foto: Jörg Fritsch

HAIGER - Ein Zeuge hat der Polizei am frühen Freitagmorgen einen Unfall gemeldet: Um kurz nach 5 Uhr war ein 22-Jähriger in Haiger mit einem grauen Audi A6 vom Obertor kommend in Richtung Langenaubach unterwegs. In Höhe der Hausnummer 31 kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte frontal in eine Mauer. Der Fahrer flüchtete zunächst mit seiner Beifahrerin von der Unfallstelle. Dillenburger Polizisten nahmen den aus einem Burbacher Ortsteil stammenden 22-Jährigen dann in der Straße Am Köppel fest und bemerkten bei ihm starken Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 1,4 Promille. Die Beamten übergaben seine minderjährige Beifahrerin einem Erziehungsberechtigten. Über die Höhe der Schäden kann die Polizei keine Angaben machen.