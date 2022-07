"Bigfoot" eröffnet "Freitags live in Haiger"

23. August 2019: Als die Band "super LiQuid" das Finale von "Freitags live in Haiger" musikalisch gestaltet und noch einmal deutlich über 1000 Besucher auf den Haigerer Marktplatz lockt, ist nicht abzusehen, dass das Open-Air-Festival 2020 und 2021 eine Corona-Pause wird einlegen müssen. Archivfoto: Ralf Triesch/Stadt Haiger

HAIGER - Am 29. Juli endet die corona-bedingte Zwangspause des Festivals "Freitags live in Haiger". Die Band "Bigfoot" eröffnet die sechsteilige Veranstaltungsserie in den hessischen Sommerferien, bei der die Rahmenbedingungen nicht geändert wurden. Geblieben ist beispielsweise der Festivalbecher, der einmal gekauft werden muss, will man sich auf dem Haigerer Marktplatz flüssig versorgen. Der Kauf ist jedoch kein Muss.

Auf "Bigfoot" folgt die relativ neue heimische Band "Plan D". Anschließend treten in Haiger die bereits angekündigten Formationen "Eve", "UnArt", "Mission:2Party" und "Hörgerät" auf.

Jan Klappert und Lena Buchen von der Siegener Agentur "klar.events" stellten im Haigerer Rathaus die Eckdaten für die Veranstaltungen vor. "Es gibt sechs Termine - wie immer. Das Programm geht von 18 bis 23 Uhr, dann ist Schluss", berichtet Klappert.

DIE BANDS 29. Juli: "Bigfoot" 5. August: "Plan D" 12. August: "Eve" 19. August: "UnArt" 26. August "Mission:2Party" 2. September: "Hörgerät"

Auch das "Becherprinzip" bleibt erhalten. Mit diesem werden, so der Siegener Eventmanager, die Kosten für die Bands, organisatorische Dinge sowie die Sicherheit am Platz abgedeckt. Dieser Becher, auf dem auch die sechs Bands mit ihrem Auftrittsdatum vermerkt sind, muss für fünf Euro einmal gekauft werden, sofern die Besucher während der fünfstündigen Veranstaltung etwas trinken wollen.

Jede Band kostet gerade einmal 83 Cent "Eintritt"

Rein rechnerisch kostet damit bei einem Besuch aller sechs Veranstaltungen der "Eintritt" jeweils 83 Cent. Wer sich im heimischen Raum umhört, wird feststellen, dass für einige der auch bei "Haiger live" aktiven Bands zweistellige Ticketpreise gefordert werden. Ein Vorteil sieht Klappert ("Wir kommen unwahrscheinlich gerne nach Haiger") darin, dass die Marktplatz-Bühne stehen bleiben kann, denn ein sechsfacher Auf- und Abbau geht ins Geld. Ebenfalls im Angebot bleibt die "10+1-Aktion", bei der es zu zehn Getränkebons einen elften gratis gibt. Alle Getränke am Wagen kosten 3 statt 2,50 Euro im Jahr 2019, dafür sind die Festivalbecher aber auch wieder von 0,25 auf 0,3 Liter gewachsen, sodass es faktisch keine Preissteigerung gibt.

Klappert organisiert diese Veranstaltungsserie auch in Siegen, die wegen der frühen Ferien in Nordrhein-Westfallen bereits läuft. Dort hat der Eventmanager keine Unsicherheit der Besucher mit Blick auf Corona erkennen können. Lena Buchen sieht nicht die vielfach in der Gastronomie gegebene Gefahr von Personalengpässen, sagt dazu: "Wir haben viele Neue im Team und hätten auch an den sechs Abenden Arbeit für Leute aus Haiger."

Kritik an Vorgabe für Haigerer Vereine

Haigers Bürgermeister Mario Schramm (parteilos) hofft auf ein gutes Miteinander an den sechs Freitagen mit den Anwohnern, die wegen der Pandemie in den letzten beiden Sommern von Lärm verschont blieben.

Neben dem Getränkestand hat der Veranstalter einige Gastronomen aus dem direkten Umfeld des Marktplatzes für die Versorgung der Besucher mit Essen und Trinken gewinnen können.

Angefragt worden waren über die Stadt Haiger darüber hinaus ausschließlich diejenigen der rund 200 Vereine im Stadtgebiet, die ansonsten beim Altstadtfest ihre Vereinskasse aufbessern. Die Interessenten, die sich bei Jan Klappert gemeldet haben, sollen in das Konzept eingebunden werden. "Hier gibt es noch Kapazitäten", lädt der Eventmanager weitere Clubs ein, sich bei ihm zu melden.

"Einfach lächerlich, was will man da verkaufen, Rippchen mit Kraut?" Kommentar in Sozialen Medien

In den Sozialen Medien hatte dieses Schreiben der Stadt für Kritik gesorgt. "Einfach lächerlich, was will man da verkaufen, Rippchen mit Kraut?", lautete eine Reaktion auf die in dem Brief genannten Einschränkungen: "Herr Klappert teilte uns mit, dass es möglich sei, pro Veranstaltungsfreitag einen Haigerer Verein mit Speisen (außer Grillwurst, Pommes, Pizza, Crêpes und Eis) aufzunehmen. Ein Getränkeverkauf ist nicht möglich."

Dieses Thema sprach auch Ulrich Kasteleiner (CDU) bei der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Hessentagsausschusses an: "Die Vereine sind teilweise erbost über den Umgang mit ihnen. Was kann ein Verein bei dem Ausschluss noch anbieten?"