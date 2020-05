Biker stößt vor Niederroßbach frontal mit Auto zusammen

Durch einen Frontalzusammenstoß wurde am Mittwoch früh auf der Landesstraße zwischen den Haigerer Stadtteilen Rodenbach und Niederroßbach ein Motorradfahrer verletzt. Foto: Jörg Fritsch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Haiger-Niederroßbach (cw). Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwoch gegen 9.15 Uhr ein Biker auf der Landesstraße zwischen Rodenbach und Niederroßbach schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer wurde nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto mit offenen Frakturen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, sagt Polizeipressesprecherin Kerstin Müller. Auch der Pkw-Fahrer wurde zur Vorsicht in ein Krankenhaus gefahren.

Das Zweirad war nach dem Zusammenstoß zwischen der Straße und dem parallel laufenden Radweg zum Liegen gekommen, der Autofahrer war von der Fahrbahn abgekommen und in der Wiese gelandet.

Die Landesstraße war zunächst voll gesperrt, später dann wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.