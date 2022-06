Blick auf mögliches Stadthallenrestaurant

Vor der Haigerer Stadthalle im Bereich des derzeitigen Haupteingangs könnte ein neues Restaurant in einem Anbau Platz finden. Foto: Christoph Weber

HAIGER - "Magistrat und Verwaltung haben das Planungsbüro "hmp" beauftragt, die Vorplanung zum Anbau eines Restaurants an die Stadthalle auf der Ebene des UG der Stadthalle mit Berücksichtigung einer Dachterrasse auf der Ebene der Stadthallensaalfläche in den Ausschüssen zu präsentieren", heißt es in einer Mitteilungsvorlage zu den beiden politischen Sitzungen, die in dieser Woche in Haiger im Sitzungssaal der Stadthalle stattfinden.

Den Anfang macht am Mittwoch, 29. Juni, ab 17.30 Uhr der Ausschuss für Umwelt, Bauen und Stadtentwicklung. Genau 24 Stunden später folgt am Donnerstag, 30. Juni, der Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales und Kultur, der neben dem Stadthallenthema ebenfalls über einen Umzug des Zentralen Omnibusbahnhofes in den Bereich des Hauptbahnhofs berät.

Auch wird in beiden Ausschüssen über die Wiederherstellung des oberen Friedhofzugangs in Rodenbach beraten, den die FDP im April gegen die Empfehlung des Magistrats durchsetzte.