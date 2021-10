Boulebahn am Ufer des Aubachs denkbar

Am Rand des Aubachs im rückwärtigen Bereich des ehemaligen Café Steinseifer könnte sich die Haigerer CDU eine Boulebahn vorstellen. Foto: CDU Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Der CDU-Stadtverband Haiger hat in seiner letzten Vorstandssitzung intensiv darüber beraten, wie man die Haigerer Innenstadt weiter beleben kann. Auf dem Wunschzettel steht unter anderem eine Boulebahn.

Für die Christdemokraten ist klar, dass man nur mit einer attraktiven Innenstadt den Einzelhandel dort unterstützen und die Bürger zum Verweilen einladen kann. "In den letzten Jahren hat sich Haiger stetig weiterentwickelt und wir möchten mit unseren Vorschlägen diese Entwicklung weiter vorantreiben", so Haigers CDU-Chef Sebastian Pulfrich.

Auf dem Marktplatz Picknick-Sitzgruppen

In der Summe wünschen sich die Kommunalpolitiker in drei innerstädtischen Bereichen Veränderungen. Vorstandsmitglied Regina Mohri-Philippus wären die Ausweisung von zwei Behindertenparkplätzen in der neu gestalteten "Unteren Hauptstraße" besonders wichtig. Auch wäre es eine Attraktivitätssteigerung, wenn die vorhandenen Sitzmöglichkeiten auf dem Marktplatz durch Picknicksitzgruppen ersetzt würden. "So könnte man dort auch mit Familien besser verweilen", ist sich Markus Georg sicher.

Darüber wünscht sich die CDU eine Boulebahn in der Innenstadt. "Als Standort schlagen wir vor, vier Parkplätze im rückwärtigen Bereich des ehemaligen Café Steinseifers zu entfernen", so CDU-Vize Matthias Hain. "Das Boulen erfreut sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit und würde bestimmt auch in Haiger entsprechend angenommen", so Hain weiter. "Da sich in unmittelbarerer Nähe unseres vorgeschlagenen Standorts ein Café befindet, könnten die Leute dort etwas zu sich nehmen und verweilen", ergänzt Pulfrich.

Neben den Vorschlägen für die Innenstadt wünscht sich die Haigerer CDU den Bau eines Mini-Spielfeldes im Bereich des Haarwasens. "Gerade für unsere jüngere Generation wäre es eine klasse Sache, wenn ein solches Fußballfeld in den neu eingerichteten Freizeitbereich des Haarwasens eingebettet würde", ist sich Vorstandsmitglied Gabriel Schneider sicher.

Auch der Hessentag war Thema der Vorstandssitzung. Hier besteht aus Sicht der CDU noch Informationsbedarf. "Damit das Landesfest gelingt, müssen die Leute emotional mitgenommen werden", betont Kim Klus.