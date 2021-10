Büchlein liefern viele Infos über die Hauberge

Widmen sich einem Kulturgut: Die Interessengemeinschaft Hauberge stellt neue Veröffentlichungen vor. Foto: Stadt Haiger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Die Interessengemeinschaft Kulturgut Hauberge Dill-Bergland hat neue Büchlein zum Thema "Haubergswirtschaft im ehemaligen Dillkreis" vorgelegt.

Wenn gefragt wird, welche Alleinstellungsmerkmale der Raum Haiger zu bieten hat, dann werden ganz schnell die Hauberge genannt. Schließlich gibt es diese Form der genossenschaftlichen Waldbewirtschaftung nur im Dill- und Roßbachtal, in benachbarten Orten im ehemaligen Dillkreises und im Siegerland. Seit 2015 engagieren sich in der Interessengemeinschaft vor allem Haubergsgenossen, Genossenschaftsvorsteher, Verwaltungsmitarbeiter und andere Bürger.

Begleitend zu öffentlichen Infoveranstaltungen hat die IG nun die sechste fachliche Dokumentation zum Hauberg erarbeitet. Sie stellt die Vielschichtigkeit und Besonderheiten der Haubergswirtschaft dar. Im Haubergsheft Nummer vier wird das erstmals erstellte Hauberg-Register für den ehemaligen Dillkreis vorgestellt. Dieses ist eine Zusammenfassung umfangreicher Daten aus allen Haubergsdörfern. Ergänzend dazu werden die Inhalte, Aufgaben und Ziele der Interessengemeinschaft Kulturgut Hauberg Dill-Bergland ausführlich dargestellt.

Im Haubergsheft Nummer fünf werden in zahlreichen Karten die Größe und die Verteilung der Hauberge in den Dörfern und im Haubergsgebiet insgesamt dargestellt. Für das Haubergsgebiet im Roßbach-, Dill- und Dietzhölztal wurden 93 Hauberg-Distrikte erfasst sowie in Texten und Karten beschrieben und dokumentiert - sie alle sind in diesem Heft mit dem Titel "Räume in den Haubergen" kartenmäßig für alle Dörfer erfasst.

Große Veränderungen

im Landschaftsbild

Das Haubergsheft Nummer sechs trägt den Titel "Landschaftsbild im Wandel: Haubergswald ohne Fichten?" und dokumentiert die von Dürre und Borkenkäferplage ausgelösten, dramatischen Landschaftsveränderungen in den Haubergen. Der Hauptteil ist der Landschaft in Weidelbach gewidmet und zeigt zahlreiche Vorher- und Nachher-Fotos der bekanntesten Weidelbacher Hauberge.

Interessenten können diese Hefte für jeweils fünf Euro bei Heike Fett in Weidelbach unter Telefon 0 27 74-5 14 39 bestellen und abholen.