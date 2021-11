Bürgerinitiative fordert Transparenz bei Stadthallen-Plänen

Wie geht es mit ihr weiter? Die Haigerer Stadthalle bleibt ein Dauerbrennerthema. Archivfoto: Christoph Weber

HAIGER - Bestandssanierung, Neubau oder Teilneubau - wie es mit der Haigerer Stadthalle weitergeht, darüber soll es am 8. Dezember von der Verwaltung erste Informationen geben. Diese Veranstaltung, so fordert es die Bürgerinitiative "Saniert unsere Stadthalle" in einer Presseerklärung, müsse zwingend öffentlich stattfinden.

"Die Haigerer haben ein Recht darauf, zu erfahren, wie die Pläne für ihre Stadthalle aussehen. Sie müssen zu einem frühen Zeitpunkt eingebunden werden und nicht erst dann, wenn wichtige Entscheidungen bereits getroffen sind", sagt Initiativengründer Rainer Sohn.

Die Bürgerinitiative trete für eine schnelle Sanierung und Modernisierung des Gebäudes und den Erhalt aller Einrichtungen und Nebenräume, insbesondere der Gastronomie und der Kegelbahn, ein. Sie wende sich ausdrücklich gegen einen teuren Neubau.

Die Bürgerinitiative begrüßt den Vorstoß der CDU, die in der Stadtverordnetenversasmmlung eine umfassende und frühzeitige Information der Haigerer gefordert und sich für eine öffentliche Informationsveranstaltung ausgesprochen hatte. Dies galt nicht nur für die Stadthalle, sondern auch für das Feuerwehrhaus in der Kernstadt.

"Ein solches Vorgehen sollte der Konsens aller Fraktionen sein", sagt Sohn.

Die Corona-Pandemie dürfe auf keinen Fall den Vorwand dafür bieten, die Pläne unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorzustellen. Es gebe genügend Möglichkeiten, eine Veranstaltung regelkonform zu organisieren. Notfalls könnten die Pläne auch in digitaler Form präsentiert werden.

"Saniert unsere Stadthalle" erinnere Bürgermeister Mario Schramm in diesem Zusammenhang an eine Aussage, die er im Mai gemacht habe: "Dass über den weiteren Fortschritt der Planungen und Lösungen die Stadthalle betreffend in öffentlichen Sitzungen berichtet und beraten wird, ist doch selbstverständlich", habe der Rathauschef der Bürgerinitiative geschrieben.