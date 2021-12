Bus fährt direkt nach Steinbach

Jetzt teilen:

HAIGER - Im Haigerer Raum gibt es einige neue Fahrzeiten in den Busfahrplänen. "Die Änderungen betreffen mit der morgendlichen Spitzenzeit ein sehr anfälliges System, was Ablauf und mögliche Verspätungen sowie die Verfügbarkeit von Platz an den Haltestellen (Anfahrt mehrerer Fahrzeuge in der Stoßzeit) betrifft. In der Praxis nach den Ferien wird sich zeigen, ob die neuen Umläufe gut funktionieren oder nachgebessert werden muss. Weitere Optimierungen sind in der Prüfung", berichtete Jana Hollaender von der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil.

Ab den Weihnachtsferien kann die Linie 103 (Haiger - Steinbach - Haigerseelbach - Allendorf - Haiger) wieder nach dem normalen Fahrplan verkehren und muss nicht mehr über Rodenbach fahren, wofür der Verbindungsweg nach Steinbach für den anderen Verkehr ausnahmslos gesperrt war. Dieser Plan gilt dann für die Winterpause der Baustelle in der Ortsdurchfahrt des Haigerer Stadtteils. Wann im Frühjahr wieder nach Baustellenfahrplan gefahren werden muss, steht noch nicht fest. Geändert wurden zudem Frühfahrten auf den Linien 103 (Haiger - Steinbach - Haigerseelbach - Allendorf - Haiger), 105 (Haiger - Flammersbach - Langenaubach - Haiger) und 106 (Haiger - Dilltal/ Roßbachtal). Betroffen sind Fahrten zwischen 6.30 und 7 Uhr in Richtung Haiger, um die Anschlüsse an die vorverlegten Abfahrten am Bahnhof in Haiger und Rodenbach zu gewährleisten.

Bei der Linie 106 sind in den Ferien umlaufbedingt auch Abfahrten in der Gegenrichtung ab Haiger-Bahnhof (neu 6.26 und 6.30 Uhr) betroffen. Bei der Linie 103 wurde außerdem die Abfahrt ab Allendorf von 7.23 auf 7.20 Uhr verlegt.