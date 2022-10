Busse halten in Haigerer Stadtteilen anders

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER-RODENBACH - Haiger-Rodenbach/-Steinbach (red). Es gibt Veränderungen im Verkehr von Buslinien in Haigerer Stadtteilen: Die Bauarbeiten in Steinbach dauern länger. Busse der Linie 103 (Haiger - Seelbach - Haiger) können die Haltestelle Am Stollen bis einschließlich Mittwoch, 2. November, nicht ansteuern. So lange fahren die Busse in Steinbach über die Forsthausstraße zum Wenden am Sportplatz und dann zur Haltestelle Steinbacher Straße. In Rodenbach wird in der Oranienstraße die Fahrbahndecke saniert. Aufgrund der Vollsperrung können Busse der Linie 106 (Haiger - Dilltal - Roßbachtal) die dortige Haltestelle von Montag, 31. Oktober, bis einschließlich 8. November (Dienstag) nicht anfahren. Es wird ein Ersatzhalt in der Fellerdillner Straße/Einmündung Am Dillngarten eingerichtet. Busse aus und in Richtung Roßbachtal fahren über Zum Tiergarten und Baumgärten.