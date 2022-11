Busse meiden ab Montag den Haigerer Paradeplatz komplett

Änderung: Die Bushaltestellen werden vom Paradeplatz in die Straße Hinterm Graben verlegt. (© Christoph Weber)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Nachdem in dieser Woche der Linienverkehr im Bereich des Haigerer Paradeplatzes komplett in der Kreuzgasse anhielt, meiden die Busse ab Montag den derzeit zu einem Flüchtlingslager umgebauten Paradeplatz komplett. Außerdem müssen sich Autofahrer voraussichtlich bis zum 30. Juni 2023 anderswo Stellplätze suchen.

Wegen des erhöhten Fußgängerverkehrs steuern Linienbusse ab Montag, 5. Dezember, den Paradeplatz für ein halbes Jahr nicht mehr an. Aus diesem Grund werden alle dortigen Haltestellen in der Kreuzgasse in die Straße Hinterm Graben verlegt.

In Richtung Bahnhof werden in Höhe des Steigplatzes zwei neue Bushaltestellen eingerichtet. Stadtauswärts befindet sich jeweils eine Haltestelle in der Straße "Hinterm Graben" 26 und 28 links neben dem ehemaligen Wisto Steinseifer Gebäude.

Auf dem Steigplatz bleibt die Beschränkung bestehen

Wegen der kompletten Sperrung des kostenfreien und unbegrenzt nutzbaren Paradeplatzes ist neben den Parkplätzen Mühlenstraße und Karl-Löber-Platz auch auf dem Parkplatz Schmiedegasse die Zwei-Stunden-Regelung aufgehoben. Für die Abstellplätze am Rande des benachbarten Steigplatzes (Isabellenstraße/Kreuzgasse) bleibt die Zwei-Stunden-Regelung allerdings bestehen.