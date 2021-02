CDU will über die Straßenbeiträge in Herborn diskutieren

Hessen schuf 2013 die Möglichkeit für Kommunen, anstelle einmaliger Beiträge wiederkehrende Straßenbeiträge zu erheben. Auch in Herborn wurde das diskutiert - FWG und Grüne schlugen das Modell immer wieder vor. Zunächst lehnten SPD und CDU die Pläne ab. Nach jahrelanger Diskussion beschlossen die Stadtverordneten im Mai 2017 einstimmig, wiederkehrende Beiträge einzuführen. Die Satzung trat 2019 in Kraft.

Die Kritiker der einmaligen Beiträge führten die hohe Belastung ins Feld. Schnell kämen 10 000 oder 20 000 Euro zusammen, hieß es. Das könne existenzbedrohend sein und im schlimmsten Fall zu Hausverkäufen führen. In den wiederkehrenden Beiträgen sehen sie den Vorteil, dass die Last nicht auf wenige Menschen, sondern alle in einem Abrechnungsgebiet verteilt werde.

In Herborn gibt es 15 AbrechnungsgebieteDas erste Bauprogramm sieht in sechs Bereichen Straßensanierungen vor. Betroffen sind Burg, Burg-Nord-Ost, die Kernstadt, Seelbach, Merkenbach und Uckersdorf.