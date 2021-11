Cloos erweitert seine Geschäftsführung um Alexander Veidt

Das aktuelle Führungstrio von Cloos (von links): Neuling Alexander Veidt, Sieghard Thomas und Stephan Pittner. Thomas scheidet Ende des Jahres aus dem operativen Geschäft aus. Foto: Cloos

HAIGER - Die Carl Cloos Schweißtechnik GmbH verstärkt die Geschäftsführung. Zum 1. November 2021 ist Alexander Veidt als Chief Financial Officer (CFO) bei dem Schweiß- und Robotikspezialisten eingestiegen: In dieser Funktion als Kaufmännischer Geschäftsführer verantwortet Veidt die Bereiche Finanzen und Controlling, IT, Organisation und Personal.

Ab 2022 wird der CFO in der Personalliste den Namen Sieghard Thomas nicht mehr finden: Der 2016 bestellte Geschäftsführer (Chief Executive Officer) zieht sich nach 47 Jahren im Betrieb in verschiedenen Positionen aus dem operativen Geschäft zurück.

Veidt führt das weltweit tätige Unternehmen mit Hauptsitz in Haiger gemeinsam mit Stephan Pittner, der im Mai zum Technischen Leiter in die Geschäftsführung aufgestiegen war. Pittner bleibt für die Entwicklungsbereiche sowie die Geschäftseinheit Automation zuständig.

Veith arbeitete fünf Jahre lang für Joachim Loh

"Mit Alexander Veidt konnten wir einen fachlich versierten und international erfahrenen Finanz- und Controlling-Experten für Cloos gewinnen", sagt Sieghard Thomas. "Er verfügt über umfassendes Know-how und langjährige Managementerfahrung im industriellen Bereich, die er perfekt bei Cloos einbringen kann."

Nach seiner Ausbildung zum Industriekaufmann hat Alexander Veidt 2005 sein Studium der Betriebswirtschaftslehre erfolgreich abgeschlossen. Daraufhin folgten verschiedene Stationen im Controlling bei Buhl Data, Bombardier Transportation und der Joachim Loh Unternehmensgruppe (JLU) in Flammersbach, wo er im Januar 2015 als CFO in die Geschäftsführung aufstieg.

Ende 2019 wechselte Alexander Veidt zur Sensitec GmbH, wo er als Geschäftsführer den kaufmännischen Bereich sowie die Produktion verantwortete. In dieser Funktion begleitete er den Verkaufsprozess des Unternehmens an einen international tätigen Sensorhersteller mit Sitz in Ningbo in China, der Ende September abgeschlossen wurde.

"Ich freue mich nun sehr auf neue Aufgaben und Herausforderungen bei Cloos als technologischer Vorreiter in der manuellen und automatisierten Schweißtechnik", sagt Alexander Veidt.

Das 1919 gegründete Haigerer Traditionsunternehmen wurde im Jahr des 100. Geburtstags von der Estun Automation Co. Ltd. übernommen.