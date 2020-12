Closs Schweißtechnik zeichnet treue Mitarbeiter aus

Jubiläen: Diese Mitarbeiter halten der Firma Cloos seit 40 Jahren die Treue. Foto: Cloos Schweißtechnik

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HAIGER - Auf zusammengezählt 795 Jahre Betriebszugehörigkeit können 30 Mitarbeiter von Carl Cloos Schweißtechnik zurückblicken. Dafür hat das Unternehmen sie kürzlich geehrt.

Geschäftsführer Sieghard Thomas dankte ihnen für ihr Engagement und ihren Einsatz. Er schätze die Verbundenheit der Mitarbeiter zum Unternehmen sehr.

Mitarbeiter stehen für

die weitere Entwicklung

"Viele Jubilare haben bereits ihre Ausbildung bei Cloos absolviert und halten dem Unternehmen bis heute die Treue", so Thomas. Mit ihrer Begeisterung trieben sie Weiterentwicklungen technisch anspruchsvoller Produkte voran.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Jubilarfeier in diesem Jahr ausfallen. Stattdessen wurden die Mitarbeiter in kleinen Gruppen in der großen Fertigungshalle geehrt. Außer Sieghard Thomas gratulierten Personalleiterin Michaela Hanz und der Betriebsratsvorsitzende Armin Bohn.

Folgende Cloos-Mitarbeiter feierten ihr 40-Jähriges: Frank Bastian, Reiner Bockemühl, Reimund Kloft, Andreas Krumm, Dirk Michel, Monika Roth-Eisenkrämer, Frank Scheid, Ralf Schenk, Jörg Schmitz, Roger Schneider und Stephan Stöcklein.

Für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Rüdiger Becker, Mike Bieber, Dirk Ettrichrätz, Michael Hees, Kerstin Heimann, Heiko Heppner, Waldemar Murygin, Willi Müller, Erik Snoek, Kevin Schönau und Steffen Weiel.

Und seit zehn Jahren sind dabei: Jennifer Bräuer, David Gehlert, Frank Nell, Steve Ortmann, Dominik Pfeifer, Luca Pfeifer, Lukas Reh und David-James Tetlow.