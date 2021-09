1 min

Das Haigerer "MofA" braucht mehr "Spritgeld"

Seniorentaxi kommt in der Hessentagsstadt gut an und kostet in 2021 wahrscheinlich mehr als die als Maximum festgelegten 10 000 Euro. Interesse am neuen Bürgerbus ist noch gering.

Von Christoph Weber Redakteur Dillenburg