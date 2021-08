Das Konzept von "Der Natur auf der Spur" kennenlernen

"Wildes Hessen": die Sonderausstellung "Der Natur auf der Spur" beim Hessentag in Herborn. Archivfoto: Jörg Weirich

HAIGER - Mit einer Informationsveranstaltung soll möglichen Partner der Sonderschau "Der Natur auf der Spur" im Rahmen des Hessentags 2022 in Haiger am Donnerstag, 9. September, ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Allendorf dieses Angebot ein wenig genauer kennenlernen.

Eingeladen sind Vereine, Institutionen und Verbände sowie Privatpersonen aus der Region, die als Partner an diesem "Pflichtmodul" des Landesfests teilnehmen möchten. Auch direkt vermarktende landwirtschaftliche Betriebe, die regionale Produkte zum Kauf anbieten, oder Tierhalter, die Schafe, Ziegen, Rinder, Pferde, Geflügel oder Kleintiere ausstellen, können Teil des Angebots werden.

Ausstellung ist schon zweimal umgezogen

Ein Standplatz muss während der gesamten Öffnungszeit über die Dauer des Hessentages vom 10. bis 19. Juni 2022 jeweils von 9 beziehungsweise 10 bis 19 Uhr gewährleistet sein. Für ein kürzeres Engagement bieten sich Präsentationen und Mitmachangebote auf einer Aktionsbühne für begrenzte Zeiträume an. Die Sonderschau "Der Natur auf der Spur" findet nach derzeitigem Stand zwischen der Erlachstraße und Allendorfer Straße ihren Platz. Zunächst war die Ausstellung am Ufer des Haigerbachs in Richtung Allendorf und später zwischen Obi und Aubach vorgesehen gewesen.

Unter Regie des Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz werden sich neben "HessenForst" auch thematisch passende Vereine und Verbände sowie Direktvermarkter präsentieren. Im 1200 Quadratmeter großen Dioramazelt stehen die regionale Landschaft und ihre traditionelle Nutzung im Fokus.

Auch touristische Angebote wie Rothaarsteig oder Lahn-Dill-Bergland werden sich präsentieren. Geplant sind Darbietungen und Mitmachaktionen, die in Zusammenhang mit dem Thema Natur stehen. Sofern die Situation dies zulässt, werden auch lebende Tiere (beispielsweise alte Haustierrassen und Greifvögel) zu sehen sein.

Während der Öffnungszeiten führen ausgebildete "Schülerscouts" Schulklassen und Gruppen über die Fläche. Fragen zur Sonderschau beantwortet beim Umweltministerium Heike Kremer telefonisch unter 0 6 11-89 15 11 72 oder per E-Mail an heike.

kremer@umwelt.hessen.de. Über sie müssen auch (ab 23. August) Anmeldungen zur Info-Veranstaltungen ausschließlich per E-Mail erfolgen.