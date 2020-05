Debatte um Muezzin-Ruf: "Die Linke" kritisiert Irmer

In Haiger sollte an Ramadan ein Muezzin zum Gebet rufen. Daraus wurde nichts. Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Haiger (red). In der Diskussion um den geplanten und dann abgesagten Muezzin-Ruf während des islamischen Fastenmonats Ramadan in Haiger hat sich jetzt auch der Kreisverband der Partei "Die Linke" zu Wort gemeldet. Er kritisiert Äußerungen des Bundestagsabgeordneten und CDU-Kreisverbandsvorsitzenden Hans-Jürgen Irmer und der Haigerer CDU.

Diese, so Kreistagsfraktionsvorsitzender Horst Knies, "haben mal wieder das geschafft, was sonst niemand in der Region so ,erfolgreich' schafft: Nachdem er bereits im vergangenen November die NPD zur Kundgebung seines Vereins ,Pro Polizei' anzog, schafft es seine CDU nun auch noch - nach einer unsäglichen, vor rassistischen Stereotypen nur so strotzenden Debatte - die Neonazi-Kleinstpartei ,Der III. Weg' nach Haiger zu mobilisieren". Dass Irmer Andersdenkende als "Gutmenschen" zu diffamieren versuche und selbst im Ramadan allen gläubigen Muslimen pauschal unterstelle, sie wollten nur die "Unterwerfung", bediene gezielt Vorurteile eines Klientels, welches außerhalb eines demokratischen Diskurses stehe: "Ein solches Verhalten ist vollkommen inakzeptabel."

Appell, gegen Kundgebung friedlich zu protestieren

Die Frage des Muezzin-Rufes sei sicher ein für viele Menschen emotional aufgeladenes Thema. Aber gerade in der aktuellen Situation "wäre es der richtige Zeitpunkt, solidarisch zu sein und gemeinsam nach Lösungen zu suchen".

Knies und seine Parteifreunde rufen dazu auf, friedlichen Protest gegen die für Freitag, 15. Mai, ab 19 Uhr geplante Kundgebung der Partei "Der III. Weg" auf dem Marktplatz in Haiger zu üben.