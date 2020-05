3 min

Demonstration in Haiger für Verbot des Muezzins-Rufs

Die rechtsextremistische Partei "III. Weg" will am Freitag in Haiger für ein Verbot des Muezzins-Rufs demonstrieren. Das Bündnis "Haiger gegen Rechts" plant eine Gegenkundgebung.

Von Jörgen Linker Redakteur Dillenburg