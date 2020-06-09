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Dienstag, 09.06.2020 - 14:43
2 min

Den Verkehr am Langenaubacher Ortseingang bremsen

Haigers CDU bringt Vorschläge von 2006 erneut ins Spiel. Ihr Argument: Durch den Abriss der alten Bahnbrücken hätten sich neue Möglichkeiten für die "alten" Ideen ergeben.

Zu schnell am Ortseingang? Um den Verkehr in der oberen Zufahrt nach Langenaubach ein wenig ausbremsen zu können, schlägt die CDU am Abzweig zur Straße An der Kalkhecke vor, entweder einen Kreisverkehr zu bauen oder den Fahrbahnverlauf zu verschwenken. Foto: Christoph Weber

Zu schnell am Ortseingang? Um den Verkehr in der oberen Zufahrt nach Langenaubach ein wenig ausbremsen zu können, schlägt die CDU am Abzweig zur Straße An der Kalkhecke vor, entweder einen Kreisverkehr zu bauen oder den Fahrbahnverlauf zu verschwenken. Foto: Christoph Weber

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Zu schnell am Ortseingang? Um den Verkehr in der oberen Zufahrt nach Langenaubach ein wenig ausbremsen zu können, schlägt die CDU am Abzweig zur Straße An der Kalkhecke vor, entweder einen Kreisverkehr zu bauen oder den Fahrbahnverlauf zu verschwenken. Foto: Christoph Weber

Zu schnell am Ortseingang? Um den Verkehr in der oberen Zufahrt nach Langenaubach ein wenig ausbremsen zu können, schlägt die CDU am Abzweig zur Straße An der Kalkhecke vor, entweder einen Kreisverkehr zu bauen oder den Fahrbahnverlauf zu verschwenken. Foto: Christoph Weber

Mit diesen beiden Varianten warb die CDU Haiger schon im Jahr 2006 für einen Umbau der Ortsdurchfahrt am Abzweig zur Straße An der Kalkhecke, um die Geschwindigkeit von Fahrzeugen in diesem Bereich auf das zulässige Tempo 50 reduzieren zu können: Entweder einen Kreisverkehr bauen ... Skizze: Peter Hornof

Mit diesen beiden Varianten warb die CDU Haiger schon im Jahr 2006 für einen Umbau der Ortsdurchfahrt am Abzweig zur Straße An der Kalkhecke, um die Geschwindigkeit von Fahrzeugen in diesem Bereich auf das zulässige Tempo 50 reduzieren zu können: Entweder einen Kreisverkehr bauen ... Skizze: Peter Hornof

... oder eine Abbiegespur aus dem Ort heraus anlegen und den Fahrbahnverlauf in Richtung Aubach verschwenken. Skizze: Peter Hornof

... oder eine Abbiegespur aus dem Ort heraus anlegen und den Fahrbahnverlauf in Richtung Aubach verschwenken. Skizze: Peter Hornof

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